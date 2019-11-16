Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandılar

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İSTANBUL Polisi, bastıkları sahte paraları piyasaya sürmeye hazırlanan kalpazan çetesini çökertti. Çete 6 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlendi. Adana, İstanbul ve Mardin'de 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Çetenin, İstanbul ve Adana'dan İzmir'e gönderilmek üzere hazırladığı sahte 15 bin dolarlık ve sahte 128 bin liralık banknotlar operasyonda ele geçirildi. Çetenin 3 üyesinin daha önce kalpazanlık suçundan yakalandıkları ve cezaevinde tutuklu oldukları öğrenildi. Operasyonlarda ele geçirilen toplam sahte para miktarının 335 bin lira olduğu bildirildi. Şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken çetenin 4 firari üyesi aranıyor.