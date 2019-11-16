Siyanür nedir, nelerde bulunur? Potasyum siyanür zehirlenmesi kaç saatte ve nasıl belli olur?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir süredir ülke gündeminde yer kaplayan siyanür ölümlerinin ve bu olayların etkilerinin araştırılmasına ilişkin bir araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı. Siyanür nereden temilir noktasında alınacak önlemler ile yaşanan bu üzücü olayların devam etmesini önlemeyi amaçlayan Bakanlık, toplumu derinden yaralayan bu üzücü olayların devamını önlemek için çalışmalarını başlattı.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür, siyano grubu (-C≡N),bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen addır. Organik ve inorganik çeşitleri bulunmakta yahut endüstriyel prosesler ile üretilmekte ve kullanılmaktadır. Organik bileşikleri nitril grubu altında isimlendirilir ve çoğu zehirli olmaktan uzaktır. Citalopram, fadrozol ve ledrozol gibi ilaçlar bu gruba örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan bazı bitkiler ve hayvanlarca da üretilmektedir. Siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri ve böcek vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir. Endüstride ise genellikle taşıma ve saklama güvenliği sebebiyle tuzları sodyum siyanür ve trityum siyanür demir çelik endüstrisi ve maden sanayi gibi çok çeşitli sanayi kollarında kullanılmakla beraber gaz formu hiydrosiyanik asit de 'HCN' akrilik fiber, plastik üretimi ve sentetik kauçuk uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Hidrosiyanik asit 28 santigrat derecede kaynama noktasına ulaşır ve acı badem kokusuna sahiptir.