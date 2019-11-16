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nedir, nelerde bulunur? Potasyum kaç saatte ve nasıl belli olur?

Üst üste yaşanan zehirlenmesi ile gerçekleşen ölüm haberlerinin ardından “, nelerde bulunur? kaç saat belli olur?” gibi soruların cevapları araştırılıyor. Siyanür satılan yerlerin tespit edilerek siyanür satılan yerlerin önüne geçilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Siyanür içeren atıklar ve siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar başlıklı ilanlar ile çoğunlukla Uzak Doğu merkezli internet sitelerinde satılan siyanür ölümlerinin önlenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 09:26
Siyanür nedir, nelerde bulunur? Potasyum siyanür zehirlenmesi kaç saatte ve nasıl belli olur?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir süredir ülke gündeminde yer kaplayan siyanür ölümlerinin ve bu olayların etkilerinin araştırılmasına ilişkin bir araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı. Siyanür nereden temilir noktasında alınacak önlemler ile yaşanan bu üzücü olayların devam etmesini önlemeyi amaçlayan Bakanlık, toplumu derinden yaralayan bu üzücü olayların devamını önlemek için çalışmalarını başlattı.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür, siyano grubu (-C≡N),bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen addır. Organik ve inorganik çeşitleri bulunmakta yahut endüstriyel prosesler ile üretilmekte ve kullanılmaktadır. Organik bileşikleri nitril grubu altında isimlendirilir ve çoğu zehirli olmaktan uzaktır. Citalopram, fadrozol ve ledrozol gibi ilaçlar bu gruba örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan bazı bitkiler ve hayvanlarca da üretilmektedir. Siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri ve böcek vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir. Endüstride ise genellikle taşıma ve saklama güvenliği sebebiyle tuzları sodyum siyanür ve trityum siyanür demir çelik endüstrisi ve maden sanayi gibi çok çeşitli sanayi kollarında kullanılmakla beraber gaz formu hiydrosiyanik asit de 'HCN' akrilik fiber, plastik üretimi ve sentetik kauçuk uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Hidrosiyanik asit 28 santigrat derecede kaynama noktasına ulaşır ve acı badem kokusuna sahiptir.

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