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Sokak ortasında kurşun yağmuru

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Sokak ortasında kurşun yağmuru
İSTANBUL Şişli'de sokakta yürüyen iki kişiye, otomobilden ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralılardan Arap uyruklu kişi hayatını kaybetti. Olay, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak'ta önceki akşam 22.00 sıralarında bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuri Ö. ve ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu bir kişiye otomobilden ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Nuri Ö. ile Arap uyruklu kişi ağır yaralanarak yere yığıldı. 11 el ateş açtığı tespit edilen saldırgan geldiği otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırganın eşkali için çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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Sokak ortasında kurşun yağmuru
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