Son dakika: Cinayetten 6 yıl sonra yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan Halil Bozkurt'un kırsal Dedeköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Jandarma, savcılıktan alınan izinle dün saat 20.00 sıralarında, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 9 Ocak 2013 tarihinde karıştığı cinayet suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, ruhsatsız silah bulundurmak ve bu silahlara mermi satın almak gibi 4 ayrı suçtan da hakkında yakalama kararı olan Bozkurt gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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