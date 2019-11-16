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Son dakika haberi: 9 katlı bir binanın sekizinci katında... Binadakiler son anda canını kurtardı!

Son dakika haberi... Şişli'de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 9 katlı bir binanın sekizinci katında bulunan dairede çıktı. Dar yollarda park edilen araçlar yüzünden itfaiye ekipleri yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. Binadakilerin panikle dışarı çıktığı yangında iki kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019 21:38

Yangın saat 19.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Derebaşı Sokak'ta bulunan ve yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 9 katlı bir binanın sekizinci katında meydana geldi. İddiaya göre kombiden kaynaklanan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Dumanı gören bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Yanının çıktığı dairede 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak yolların dar olması ve park eden araçlar yüzünden itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi: 9 katlı bir binanın sekizinci katında... Binadakiler son anda canını kurtardı!
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