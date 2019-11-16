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: 16 Kasım ve son depremler listesi burada!

ve ’nin yayınladığı verilere göre güncel listesi belli oldu. Türkiye’de yaşanan artçı sarsıntılar ‘’ Son depremler nerede oldu?’’ sorusuna yanıt aratmaya başladı. Yaşanan depremin saatini ve şiddetini merak edenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine bakıyor. En son Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte oldu. Gece gece 3:28’de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi. Haberimizde, 16 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 10:51
Son depremler: 16 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi burada!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi açıklandı. Türkiye'de yaşanan son depremler vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca '' Son depremler nerede oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte deprem oldu ve depremin büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi. Peki 16 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler nerede oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ! 16 KASIM AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Haberimizde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere bakabilirsiniz.

.....TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.11.16 09:39:38  38.7553   41.6562        7.0      -.-  1.8  -.-   CUKURBAG-(MUS)                                    İlksel
2019.11.16 06:18:25  37.8833   29.5953        5.6      -.-  1.9  -.-   ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)                      İlksel
2019.11.16 05:30:11  35.4903   27.2558        6.7      -.-  3.2  3.2   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.16 05:24:14  36.1998   28.3345        4.3      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.16 05:15:21  36.3128   28.4958        5.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.16 05:11:00  40.2128   29.0112        5.4      -.-  1.6  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel
2019.11.16 03:43:26  36.4648   28.7407        3.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.16 03:28:28  40.2125   29.0407        5.3      -.-  3.0  -.-   OSMANGAZI (BURSA)                                 REVIZE02   (2019.11.16 03:28:26)
2019.11.16 02:39:59  39.2960   27.7042        8.5      -.-  1.4  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2019.11.16 02:14:30  37.8350   29.6428        7.6      -.-  1.3  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.11.16 00:14:33  38.6528   43.4020       24.2      -.-  1.9  -.-   ASIT-(VAN)                                        İlksel
2019.11.15 23:31:29  37.8877   29.4420       10.4      -.-  2.5  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                         İlksel
2019.11.15 22:05:25  37.0387   27.7255       23.8      -.-  1.6  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel
2019.11.15 21:29:09  39.5195   28.8103        5.0      -.-  1.5  -.-   POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel
2019.11.15 21:26:29  36.4448   28.7342        6.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.15 21:15:11  37.2202   23.9210        3.6      -.-  3.9  4.1   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.11.15 20:51:50  34.2130   26.1602      101.2      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

AFAD SON VERİLER

Büyüklük: 1.7 (ML)

Yer: Mus - Merkez

Tarih: 16/11/2019 - 09:39:39 (TS)

Enlem: 38.7061 (K)

Boylam: 41.6616 (D)

Derinlik: 5.93 (KM)

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Son depremler: 16 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi burada!
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