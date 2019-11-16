Son depremler: 16 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi burada!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi açıklandı. Türkiye'de yaşanan son depremler vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca '' Son depremler nerede oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte deprem oldu ve depremin büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi. Peki 16 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler nerede oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ! 16 KASIM AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Haberimizde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere bakabilirsiniz.

.....TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.16 09:39:38 38.7553 41.6562 7.0 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-(MUS) İlksel 2019.11.16 06:18:25 37.8833 29.5953 5.6 -.- 1.9 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.16 05:30:11 35.4903 27.2558 6.7 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel 2019.11.16 05:24:14 36.1998 28.3345 4.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.16 05:15:21 36.3128 28.4958 5.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.16 05:11:00 40.2128 29.0112 5.4 -.- 1.6 -.- NILUFER (BURSA) İlksel 2019.11.16 03:43:26 36.4648 28.7407 3.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.16 03:28:28 40.2125 29.0407 5.3 -.- 3.0 -.- OSMANGAZI (BURSA) REVIZE02 (2019.11.16 03:28:26) 2019.11.16 02:39:59 39.2960 27.7042 8.5 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.11.16 02:14:30 37.8350 29.6428 7.6 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.16 00:14:33 38.6528 43.4020 24.2 -.- 1.9 -.- ASIT-(VAN) İlksel 2019.11.15 23:31:29 37.8877 29.4420 10.4 -.- 2.5 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2019.11.15 22:05:25 37.0387 27.7255 23.8 -.- 1.6 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.11.15 21:29:09 39.5195 28.8103 5.0 -.- 1.5 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.11.15 21:26:29 36.4448 28.7342 6.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 21:15:11 37.2202 23.9210 3.6 -.- 3.9 4.1 YUNANISTAN İlksel 2019.11.15 20:51:50 34.2130 26.1602 101.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

AFAD SON VERİLER

Büyüklük: 1.7 (ML)

Yer: Mus - Merkez

Tarih: 16/11/2019 - 09:39:39 (TS)

Enlem: 38.7061 (K)

Boylam: 41.6616 (D)

Derinlik: 5.93 (KM)