Şüphe doğru çıktı: Hırsız temizlikçi!

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İSTANBUL Tuzla'da temizlikçi kadının hırsızlık yaptığından şüphelenen çift, evlerine gizli kamera yerleştirince hayatlarının şokunu yaşadı. Evin çekmecesinde bulduğu paraları çalarken kameraya yakalanan temizlikçi kadın gözaltına alındı. Eve 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığına dair şüphe duymaya başlayan aile farklı odalara gizli kamera yerleştirdi. Eve gelen kadın, temizlik yaptığı odanın çekmecelerini açıp karıştırmaya başladı. Kendisini kaydeden kameradan habersiz olan kadın, çekmecede bulduğu paraları alıp cebine koydu. Kadının ayrıca evde bulunan bir miktar ziynet eşyası ile tablet bilgisayarı da çaldığı öğrenildi. Karı kocanın durumu polise bildirmesiyle temizlikçi kadın gözaltına alındı. DHA