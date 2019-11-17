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Son dakika: İzmir'de cezaevinden izinli çıkıp sevgilisini öldürdü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Son dakika: İzmir'de cezaevinden izinli çıkıp sevgilisini öldürdü! Yakınları sinir krizi geçirdi
İzmir'in Buca ilçesinden bir son dakika haberi geldi. İzinli olarak cezaevinden çıkan 24 yaşındaki Şehmuz Selçuk, sevgilisi olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Melisa Kalem'i pompalı tüfekle öldürdü. Şehmuz Selçuk, Melisa'yı öldürdükten sonra kendisini de vurarak intihar etti. Olay yerine gelen Melisa Kalem'in yakınları sinir krizi geçirdi ve güçlükle sakinleştirildi. İşte İzmir Buca'daki son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 18.11.2019 06:55Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 07:25
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Kalem ile Selçuk'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşandı.