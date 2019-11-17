Bastığı cam kırılınca... İş arkadaşları şoka girdi! İş adamı hayatını kaybetti!

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbados Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde binadaki bir danışmanlık şirketinin sahibi Mertol Tepecik 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi. Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan adamın seslerini duyan çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bastığı cam kırıldı, 4. kattan aşağıya düştü

İŞ ADAMI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş adamının ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.