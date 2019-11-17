‘Beni vatanıma götürün’ dedi, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

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Eşiyle birlikte seyahat ettiği gemide kalp krizi geçiren ve bir aydır Portekiz'in başkenti Lizbon'da tedavi gören Zekeriya Zorlueroğlu (70), "Beni vatanıma götürün, orada tedavi olmak istiyorum" deyince Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Zekeriya Zorlueroğlu ambulans uçakla Adana'ya getirildi.Adanalı Zekeriya Zorlueroğlu eşiyle 17 Ekim 2019'da Lizbon'da bindikleri seyahat gemisinde kalp krizi geçirdi. Santa Marta Hastanesi kardiyoloji bölümünde Zorlueroğlu'na By-Pass operasyonu gerçekleştirileceği söylendi. Zorlueroğlu eşine, "Ben burada ameliyat olmam. Beni vatanıma götürün. Ölürsem de vatanımda ölürüm" dedi.Eşi Süreyya Zorluer, bu durumu Adana'da yaşayan ailesine bildirdi. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü "Biz vatandaşımızı yabancı ülkede bırakmayız" dedi. Aile, Lizbon Büyükelçiliği'ne dilekçe yazdı. Sağlık Bakanlığı da hiç zaman kaybetmeden ambulans uçağı Lizbon'a gönderdi. Zekeriya Zorlueroğlu, Türk görevliler tarafından hastaneden alınıp ambulans uçağa bindirildikten sonra Türkiye'ye hareket etti. Zorlueroğlu Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda kızı Gülçin Altaş, Adana Sağlık Müdürü Ahmet Özer, 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Nihat Başdoğan tarafından karşılanarak özel hastaneye götürüldü. Bir aydır görmediği babasına kavuşan Gülçin Altaş, " Ülkemiz gibi bir yer olmadığını bir kez daha anladık. Devletimiz bizi ortada bırakmadı. Başta başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.