Beşiktaş’ta vale dehşeti

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Beşiktaş'ta, park ücreti nedeniyle çıkan tartışmada vale, araç sahibini bıçakla yaraladı. Olay, dün sabah 09.30 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Mücahit Bera Ç. (22) aracını park yerine bırakmak istedi. Bu sırada işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren M.B. (21), aracın yanına gelerek ücret talep etti. Bunun üzerine sürücüyle vale hizmeti verdiğini iddia eden şahıs arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında M.B., vale standında bulunan bıçağı alarak sürücü Mücahit Bera Ç.'yi bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalarda M.B. ve aynı yerde çalışan O.G.'nin işgaliye izni olmadığını belirleyerek gasp suçundan gözaltına aldı.