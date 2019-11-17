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Cinnet kurbanı aile toprağa verildi

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Giriş Tarihi: 17.11.2019
Cinnet kurbanı aile toprağa verildi
Bakırköy'de siyanür içerek hayatlarını kaybeden Delen ailesi dün son yolculuğuna uğurlandı. Delen ailesinin yakınları cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı. Bakırköy'de önceki gün evlerinde siyanür yüzünden hayatını kaybeden Bahattin Delen (38), Zübeyde Delen (38), Ali Delen (7)'in cenazeleri Alibeyköy'deki gasilhaneden alınarak Fatih Camis'ine getirildi. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden baba Ali İhsan Delen ve ağabey Mustafa Delen'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Cenazeye katılan Delen ailesinin yakınları cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Yakınları ve sevenleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğleyi müteakip kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler eski Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
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Cinnet kurbanı aile toprağa verildi
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