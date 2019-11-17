Demir çite çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, merkez Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Salkım, (38) yönetimindeki 31 ZD 802 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet, önce kaldırıma, ardından da yol kenarındaki arazinin demir çitine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Salkım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muhammet Salkım'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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