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Haberi: 'un programında milyonları şoke eden istek! Eşim banyo yapmıyor dedi ve...

’da programından gelen haberi duyanları şaşkına çevirdi. İlginç olaylara sahne olan programın bugünkü bölümünde 6 yıllık evli olduğu kocasından boşanmak isteyen kadının canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. Kocası Ramazan'dan uzun süredir haber alamayan Melahat, Esra Erol canlı yayınında ilginç bir talepte bulundu. İşte son dakika gelişmesine ilişkin çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 09:20
Son Dakika Haberi: Esra Erol'un programında milyonları şoke eden istek! Eşim banyo yapmıyor dedi ve...

Esra Erol'da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı. Gelen haberine göre canlı yayına katılmak için ekibine başvuran bir kadın, kocasıyla ilgili garip bir iddia ortaya attı ve boşanmak istediğini belirtti. 6 yıldır Ramazan'la evli olan Melahat, 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti. Melahat Hanım, canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi.

İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen Ramazan, evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat'tan DNA testi talep etti.

İşte şoke son dakika haberinin detayları...

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Son Dakika Haberi: Esra Erol'un programında milyonları şoke eden istek! Eşim banyo yapmıyor dedi ve...
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