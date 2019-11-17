Son Dakika Haberi: Esra Erol'un programında milyonları şoke eden istek! Eşim banyo yapmıyor dedi ve...

Esra Erol'da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı. Gelen son dakika haberine göre canlı yayına katılmak için Esra Erol ekibine başvuran bir kadın, kocasıyla ilgili garip bir iddia ortaya attı ve boşanmak istediğini belirtti. 6 yıldır Ramazan'la evli olan Melahat, 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti. Melahat Hanım, canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi.

İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen Ramazan, evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat'tan DNA testi talep etti.

İşte şoke son dakika haberinin detayları...