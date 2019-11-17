Evini sattırmak isteyen dolandırıcıyı böyle yakalattı

Dolandırıcılık olayı 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Maltepe'de yaşandı. Kendilerini polis olarak tanıtan ve farklı bahanelerle tuzağa düşürdükleri insanların paralarını alan telefon dolandırıcıları Altıntepe Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Ferda T.'yi aradı. Dolandırıcılar, "Adınıza çok sayıda telefon hattı açılmış ve yurt dışına yüklü miktarda para çıkış yapılmış. Çok gizli bir soruşturma yürütüyoruz. Paralarınızı çekip bize verin. Şüphelilere operasyon yaptıktan sonra paralarınızı size iade edeceğiz. Aksi durumda siz de suçlu olursunuz" dedi.

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