Garanti BBVA 2019 çalışma (mesai) saatleri! Garanti Bankası şubelerinin güncel açılış ve kapanış saati

1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, İspanyol bankacılık şirketi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ile birleştikten sonra Garanti BBVA adını aldı. 2014 tarihi itibarıyla Türkiye'nin aktif büyüklüğü en büyük ikinci özel bankası olan Garanti BBVA, İspanyol şirket ile birleştikten sonra faaliyetlerini BBVA markasını kullanarak yürütmeye başladı. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından BBVA markasını kullanmaya başlayan banka, bu birleşmenin bir dijital dönüşüm strateji doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmenin ardından müşteri ağını daha da genişleten Garanti Bankası'nın müşterilerinin artması, Garanti BBVA hakkında yapılan araştırmaları da sıklaştırdı. Garanti BBVA müşterilerinin sıklıkla araştırdığı soruların başında ise şunlar geliyor: Garanti BBVA şubeleri saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Garanti BBVA öğle tatili saat kaçta? Garanti BBVA şubeleri hafta sonu açık mı? Garanti BBVA hakkında merak edilen bu gibi sorularının yanıtlarına, konuyla ilgili hazırladığımız Garanti BBVA çalışma saatlerini içeriğini inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Genel olarak bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumların mesai saatleri sabah saat 09:00 ile 18:00 arasındadır. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının mesai saatlerinin, banka kurumları ile benzerlik göstermesi çalışanlar için önemli bir sorun teşkil ediyor. Banka işlemleri için şubeye gitmek durumunda olan vatandaşların, mesai saatleri içerisinde şubeye gidebilmek için iş yerinden izin istemesi gerekiyor. Mobil ve internet bankacılığı ya da ATM kanallarından herhangi biri aracılığıyla gerçekleştiremeyeceği işlemi için banka şubesine gitmek zorunda olan vatandaşlar, bankalar saat kaçta açılır, kaçta kapanır sorularının cevaplarını sürekli olarak araştırıyor.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri açılış saati sabah: 09:00

Garanti BBVA şubeleri kapanış saati akşam: 17:00

Garanti BBVA şubeleri öğle tatili saatleri: 12:30 – 13:30

Garanti BBVA çalışma saatleri; sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında. 17:00'ın ardından gerçekleştirilecek işlemlerde banka şubesi kanalını kullanmak mümkün değil. Fakat ATM işlemleri ile mobil ve internet bankacılığı işlemleri için herhangi bir saat kısıtlaması yok. Yukarıda belirtilen mesai saatleri dışında gerçekleştirmek istediğiniz hemen her işlem için mobil ve internet bankacılığı ile ATM kanallarından birini tercih edebilirsiniz.

GARANTİ BBVA ÖĞLE TATİLİ

Garanti BBVA öğle arası kaçta? Garanti BBVA öğle arası saatleri şu şekilde: Öğle molasına 12:30'da giren Garanti BBVA şubelerinin 1 saatlik molası var. Garanti BBVA şubeleri, 13:30'da sona eren öğle arası tatilinin ardından 4 saat daha çalışıyor.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA GÜNLERİ

Garanti BBVA şubelerinde işlemi olup, söz konusu işlemi banka şubelerinden bir tanesinde gerçekleştirecek olanlar, Garanti BBVA mesai saatlerini araştırıyor. Diğer bankalar ile benzerlik gösteren Garanti BBVA çalışma günleri, yalnızca hafta içi günlerinden oluşuyor. Dolayısıyla Garanti BBVA hangi günler açık sorusunun cevabı yalnızca hafta içi günleri.

GARANTİ BBVA ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Garanti BBVA merkez binası Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunuyor. Garanti BBVA müşteri hizmetleri ile 4444 0 333 veya 0850 222 0 333 telefon numaralarından birini arayarak iletişime geçebilirsiniz.