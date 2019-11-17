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'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü (68) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.11.2019 21:38
Kastamonu'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tosya- Kastamonu yolu Özboyu Köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Uysal yönetimindeki 37 KB 179 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonetteki sürücünün eşi Satiye Uysal (64) ve gelini Sakine Uysal (43) ise yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Uysal'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, Tosya-Kastamonu yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonetin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Kastamonu'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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