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Kız vermedin dehşeti: 3 ölü 1 yaralı

’da Ahmet Önal, kız isteme meselesi yüzünden husumet beslediği ailenin marketini bastı. Kendisine verilmeyen genç kızı, babasını ve amcasını öldürdü. Zanlıyı linçten polis kurtardı

Furkan KARA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Kız vermedin dehşeti: 3 ölü 1 yaralı
Pendik'in Güllü Bağlar Mahallesi'nde Ahmet Önal kendisine kız vermeyen ailenin çalıştırdığı marketi dün saat 09.30 sıralarında pompalı tüfekle bastı. Ahmet Önal önce kasada duran ve sözde sevdiği kız olan Rabia Yılmaz'ı ardından amcası Ahmet Yılmaz'ı vurdu. Marketten çıkan saldırgan daha sonra üst kata çıkarak Rabia Yılmaz'ın babası Orhan Yılmaz'ı ve Ayhan Yılmaz'ı vurdu. Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Ayhan Yılmaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. mahalleye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis saldırgan Ahmet Önal'ı pompalı tüfekle apartmanda gözaltına aldı. Zanlının içeride olduğunu öğrenen ölenlerin yakınları zanlıyı linç etmek istedi. Ekipler zırhlı araçla ve biber gazı kullanarak zanlıyı emniyete götürdü. Cenazeler ise 7 saat süren incelemenin ardından gözyaşları arasında evden çıkarıldı.
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Kız vermedin dehşeti: 3 ölü 1 yaralı
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