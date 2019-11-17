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Korkunç ! Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

'da feci bir yaşandı. Çorum'da, TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. 07.30 sıralarında yaşanan kaza Çorum- Ankara karayolunun 5. kilometresinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 10:25
Korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çorum- Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı

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Korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı
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