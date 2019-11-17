Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

'den son dakika ve sis uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü, tahminlerini paylaştığı internet sitesi üzerinden yaptığı son dakika sis uyarısı ile Pazar günü tatilini dışarıda geçirecek vatandaşları temkinli olmaları konusunda uyardı. Aralık ayına yaklaşmamıza rağmen henüz kış soğuğu olarak nitelendirebileceğimiz şekilde hava sıcaklığının düşmemiş olması, vatandaşları hala hafta sonlarını dışarıda geçirmek için plan yapmaya teşvik ediyor. Bu bağlamda “Bugün hava nasıl olacak?” sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılırken konuyla ilgili en doğru bilgiye ulaşmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son dakika hava durumu açıklamalarını takip etmek gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre 17 Kasım Pazar günü ülke genelinde yağış beklentisi yok. Sabah ve gece saatlerinde ise Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Kuzey Ege ve Marmara’da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 11:02
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre pek çok bölgede bugün parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Özellikle öğrencilerin ara tatile girmesiyle birlikte hafta sonunu dışarıda geçirecek vatandaş sayısının artması beklenirken, plan yapacak olanlar öncelikle Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi aracılığıyla 17 Kasım Pazar sıcaklık değerlerini; sis, yağış gibi hava olaylarının etkin olup olmayacağına ilişkin hava durumunu sorguluyor. Bilindiği üzere MGM, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi nüfusun yoğun olduğu metropol şehirlerimiz başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılıyor. MGM'nin yaptığı son açıklamaya göre bazı bölgelerimizde etkili olması beklenen yoğun sise karşı temkinli olunması gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin beş günlük tahmin raporu ile beraber son dakika hava durumu ve yoğun sis uyarısı hakkında bilgi edinebilir; yurt genelindeki sıcaklık değerlerinin nasıl seyredeceğini öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN