Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre pek çok bölgede bugün parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Özellikle öğrencilerin ara tatile girmesiyle birlikte hafta sonunu dışarıda geçirecek vatandaş sayısının artması beklenirken, plan yapacak olanlar öncelikle Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi aracılığıyla 17 Kasım Pazar sıcaklık değerlerini; sis, yağış gibi hava olaylarının etkin olup olmayacağına ilişkin hava durumunu sorguluyor. Bilindiği üzere MGM, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi nüfusun yoğun olduğu metropol şehirlerimiz başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılıyor. MGM'nin yaptığı son açıklamaya göre bazı bölgelerimizde etkili olması beklenen yoğun sise karşı temkinli olunması gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin beş günlük tahmin raporu ile beraber son dakika hava durumu ve yoğun sis uyarısı hakkında bilgi edinebilir; yurt genelindeki sıcaklık değerlerinin nasıl seyredeceğini öğrenebilirsiniz.