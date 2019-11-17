Son Dakika Haber: Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten cinayet hakkında flaş gelişme! İddia sonrasında stüdyo buz kesti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidilmeye devam edildi. Programda, çarpıcı son dakika bilgileri milyonlara aktarılırken; stüdyoda zaman zaman tansiyon yükseldi. Bilindiği üzere, 15 Ağustos tarihinde Mersin'in Anamur ilçesinde hastaneye gitmek için evinden çıkan Kemal Büyükdeniz'den bir daha haber alınamamıştı. Hurdacılık yapan adamın cesedi aynı gün akşam 6 sularında evine 20 dakika uzaklıkta bir mevkide bulunmuştu. Büyükdeniz'in cesedini bulan kişi, olay yerinde şüpheli beyaz bir araba gördüğünü aktarmıştı.

ORTAYA ATILAN İDDİA SONRASI STÜDYO BUZ KESTİ

Müge Anlı'da Kemal Büyükdeniz cinayeti işlenmeye bugün de devam edilirken, geçtiğimiz gün merhumun oğlu Yusuf'un 'Katili söylersem ortalık karışır' sözlerinin yankısı bugün de hissedildi. Öyle ki, stüdyoda zaman zaman tansiyon yükseldi. Aile üyeleri ile beraber adı anılan ve komşu olan Hüseyin Kasnakçı da canlı yayına katılırken; merhum ile aralarında 500 bin liralık arsa için husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Programa telefonla bağlanan Seher hanım, Büyükdeniz ailesinin cenazede şoke eden sözlerini açıklarken; merhum Kemal Büyükdeniz hakkında ortaya atılan iddia üzerine ise stüdyo adeta buz kesti!

İşte, Müge Anlı'da 15 Kasım 2019 Cuma günü işlenen Kemal Büyükdeniz cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri...