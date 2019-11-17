Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu

Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu

'de 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından aranan Murat E. (28), kendisini gözaltına almak isteyen sivil polislere jiletle saldırdı. Murat E., çıkan arbede sırasında almaya çalıştığı polisin silahından çıkan kurşunla yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.11.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 17:46
Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Hisar Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 10 ayrı araması bulunan Murat E.'yi fark etti. Sivil polisler, bir süre takip ettiği Murat E'yi gözaltına almak istedi. Ancak bu sırada Murat E., cebinden çıkardığı jiletle polislere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Murat E. polisin tabancasını almaya çalıştı. Ancak bu sırada silah ateş aldı, mermi, Murat E.'nin koltuk altına isabet etti.

Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu


Yaralanan Murat E'ye ilk müdahaleyi saldırdığı polisler yaptı, ardından da sağlık ekibi çağırdı. Kelepçelenen Murat E., polis eşliğinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu! Tüm dünya endişeli bir şekilde izliyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN