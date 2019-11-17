Sokak ortasında silahlı saldırı

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BUGÜN NELER OLDU

Şişli'dİran uyruklu şahıs, arkadaşıyla yürüdüğü esnada sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde önceki akşam 21.45 sıralarında, İran uyruklu Mesut M. (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken arkadan yaklaşan kimliği belirsiz ve şapkalı bir saldırgan tabanca ile ateş açmaya başladı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı işlek bir sokakta ikiliye 11 el ateş eden saldırgan kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak ağır yaralı Mesut M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.