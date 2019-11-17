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SON DAKİKA: hayatını kaybetti! Yıldız Kenter kimdir? İşte hayatı...

Önceki gün hastanede yoğun bakıma kaldırılan ile ilgili son dakika haberi geldi. Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen ve yaşamı boyunca birçok başarıya imza atan usta sanatçı Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı ünitesinde hayatını kaybetti. Peki Yıldız Kenter kimdir ve kaç yaşında hayata gözlerini yumdu? İşte usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in hayatı...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 19:54 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 19:54
SON DAKİKA: Yıldız Kenter hayatını kaybetti! Yıldız Kenter kimdir? İşte hayatı...

Türkiye'yi yasağa boğan haber haber az önce duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde , akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıkmış, sinema oyunculuğuyla üç defa Altın Portakal ödülüne layık görülmüş tiyatro oyuncusu.

Yıldız Kenter, 11 Ekim1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Masalları anımsatan bir çocukluk geçiren Kenter'in annesiOlga Cynthia, çocukluk yıllarının kahramanıydı. Olga Cynthia, iki evlilik yapmış, Yıldız Kenter, Ahmet Naci Bey ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti. Ablası Güner, abileri Nedim, ve Mahmut adındadır. En küçük kardeş ise Müşfik Kenter'dir. İlkokulu Ankara'da İltekin İlkokulu'nda okudu.

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SON DAKİKA: Yıldız Kenter hayatını kaybetti! Yıldız Kenter kimdir? İşte hayatı...
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