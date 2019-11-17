THY ekipleri iyiliğe uçtu

BUGÜN NELER OLDU

TürkHava Yolları (THY) kabin ekiplerinin kendi aralarında gönüllülük esasına göre kurdukları 'İyiliğe Uçanlar Platformu' ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. 8 yıl önce kurulan platformun gönüllüleri bu kez Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki Aşure Vakfı Yetimhanesi ve çevresindeki mahallelerde yaşayan Afrikalı çocukları ziyaret etti. Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço tarafından kurulan vakıftaki yetim ve öksüz çocuklara kendi yatı valizlerinde götürdükleri hediyeleri veren uçuş ekipleri, çocuklarla vakit geçirdi.THY Kaptan Pilotu Ferihan Işık, "Bugün bir kez daha THY'nin kalplere nasıl dokunduğunu görmüş olduk" dedi.Platform kurucularından Sinem Güldal ise Türk büyükelçiliği ve Türk iş insanları sayesinde yetimhanedeki çocukların iyi eğitim aldıklarına şahit olduklarını ifade ederek "Yetimhanenin ardından çevredeki evleri ziyaret ettiğimizde yokluğu gördük. Elimizden geldiğince, hediyeleşme kültürüyle insanların kalbine dokunmak ve herkese örnek olmak istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Gelin böyle insanların yarasını birlikte saralım. Çocukların ayakkabı, giyecek ve kırtasiye ihtiyaçları vardı. Biz ekip olarak 16 adet büyük boy valizle geldik. Bir başkasının eskisi burada bulunan çocuklar ve aileler için yepyeni" diye konuştu.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de "8 bin km uzakta; ilk kez karşılaştığınız kimsesiz bir çocuk size içtenlikle sarılıyor, sizi görünce gözleri parlıyorsa kalbine dokunabilmişsiniz demektir. Afrikalı yetim çocukların yüzlerini güldüren arkadaşlarımız ile gurur duyuyoruz. Biz çok güzel bir aileyiz" dedi.