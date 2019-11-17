Üzerine kuma getirildi boşandı üzüntüden kanser oldu! Küllerinden yeniden doğdu...

Şanlıurfa'da 6 yıl önce 2 çocuk annesi ev hanımı Emine İşbilen, kocası üzerine kuma getirince boşanma kararı aldı. Baba evine dönen kadın önce kansere yakalandı, sonra kızlarının velayetini kaybetti. Aylarca odalara kapanan Şanlıurfalı Emine, çocukları için mücadele etmeye karar verdi. Kansere direnen Emine İşbilen, hastalığı yendi. Çocuklarının velayetini almayı başaran kadın, eski kocasının da mesleği olan mali müşavir olabilmek için gece gündüz ders çalıştı. Girdiği ilk meslek sınavını kazanan İşbilen, mali müşavir olarak hayalindeki mesleğe de kavuştu.