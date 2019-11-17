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Üzerine kuma getirildi boşandı üzüntüden kanser oldu! Küllerinden yeniden doğdu...

'in hayat hikayesi birçok insana ilham olacak cinsten! Ev hanımı Emine İşbilen, kocası kuma getirince boşanma kararı aldı ve üzüntüden kansere yakalandı. Asla pes etmedi, kanseri yendi kızlarının velayetini geri aldı. Zorlu serüvende girdiği ilk sınavı kazanarak mali müşavir oldu. Başka kadınlara örnek olmak için de "Küllerinden Doğuş" isimli kitabı yazdı. açıklamalarında bulunan İşbilen; "Dibe vurdum ve ayağa kalktım..." dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.11.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 11:20
Üzerine kuma getirildi boşandı üzüntüden kanser oldu! Küllerinden yeniden doğdu...

Şanlıurfa'da 6 yıl önce 2 çocuk annesi ev hanımı , kocası üzerine kuma getirince boşanma kararı aldı. Baba evine dönen kadın önce kansere yakalandı, sonra kızlarının velayetini kaybetti. Aylarca odalara kapanan Şanlıurfalı Emine, çocukları için mücadele etmeye karar verdi. Kansere direnen Emine İşbilen, hastalığı yendi. Çocuklarının velayetini almayı başaran kadın, eski kocasının da mesleği olan mali müşavir olabilmek için gece gündüz ders çalıştı. Girdiği ilk meslek sınavını kazanan İşbilen, mali müşavir olarak hayalindeki mesleğe de kavuştu.

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Üzerine kuma getirildi boşandı üzüntüden kanser oldu! Küllerinden yeniden doğdu...
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