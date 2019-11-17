Vakıfbank 2019 çalışma (mesai) saatleri! Vakıfbank şubelerinin güncel açılış ve kapanış saati

Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan 2014 yılı raporuna göre ülkemizin aktif büyük açısından en büyük 7. bankası olan Vakıfbank veya uzun adıyla Türkiye Vakıflar Bankası, 2019 yılı itibarıyla oldukça geniş bir müşteri ağına, çok sayıda şube, ATM ve mobil ile internet bankacılığı kanalları aracılığıyla hizmet veriyor. Vakıfbank'ın müşteri sayısının çok olması, Vakıfbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yoğun olarak araştırılmasına sebep olurken bankanın açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra öğle tatili saatleri de merak ediliyor. İşte Vakıfbank çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar.

İhtiyaç kredisinden ev kredisine, mevduattan yatırıma kadar tüm bankacılık alanlarında hizmet veren ve bu sayede oldukça geniş bir müşteri ağına sahip olan Vakıfbank'ın çalışma saatleri, banka müşterileri tarafından merak ediliyor. Özellikle bankanın çalışma saatleri prensibi ile aynı zaman dilimi arasında çalışanlar, mobil ve internet bankacılık hizmetleri ile ATM'lerden gerçekleştiremedikleri işlemler için banka şubesine gitmek, bunun için de çalıştıkları iş yerlerinden izin istemek durumunda kalıyor. Çalışanların öğle tatillerinin de Vakıfbank öğle tatili saatleri ile çakışması halinde izin almak kaçınılmaz oluyor. Bu sorun dolayısıyla Vakıfbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası saat kaçta başlıyor soruları yoğun olarak araştırılıyor.

Vakıfbank mesai saatleri ile ilgili hazırladığımız bu rehberi inceleyerek Vakıfbank açılış kapanış saatleri hakkında bilgi sahibi olabilir, bankanın hangi saat aralıklarında öğle tatiline gittiğini, resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank açılış saati sabah saat: 09:00

Vakıfbank kapanış saati akşam saat: 17:00

Vakıfbank şubeleri öğle tatili saatleri: 12:30 – 13:30

Vakıfbank çalışma saatleri; sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında. 17:00'ın ardından gerçekleştirilecek işlemlerde banka şubesi kanalını kullanmak mümkün değil. Fakat ATM işlemleri ile mobil ve internet bankacılığı işlemleri için herhangi bir saat kısıtlaması yok. Yukarıda belirtilen mesai saatleri dışında gerçekleştirmek istediğiniz hemen her işlem için mobil ve internet bankacılığı ile ATM kanallarından birini tercih edebilirsiniz.

VAKIFBANK ÖĞLE TATİLİ

Vakıfbank öğle arası kaçta? Vakıfbank öğle arası saatleri şu şekilde: Öğle molasına 12:30'da giren Vakıfbank şubelerinin 1 saatlik molası var. Vakıfbank şubeleri, 13:30'da sona eren öğle arası tatilinin ardından 4 saat daha çalışıyor.

VAKIFBANK ÇALIŞMA GÜNLERİ

Vakıfbank'ta işlemi olup, söz konusu işlemi banka şubelerinden bir tanesinde gerçekleştirecek olanlar, Vakıfbank mesai saatlerini araştırıyor. Diğer bankalar ile benzerlik gösteren Vakıfbank çalışma günleri, yalnızca hafta içi günlerinden oluşuyor. Dolayısıyla Vakıfbank hangi günler açık sorusunun cevabı yalnızca hafta içi günleri.

VAKIFBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vakıfbank merkez binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B Ümraniye/İstanbul adresinde bulunuyor. Vakıfbank merkez şubesine 0216 724 10 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 724 39 09 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

Vakıfbank müşteri hizmetlerine ise 0850 222 07 24 numaralı telefonu tuşlayarak ulaşabilirsiniz.