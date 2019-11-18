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4 aylık eşini kazakla boğdu

'nin Düziçi ilçesinde, (26), tartıştığı 4 aylık eşi 'yı (38) kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:57
4 aylık eşini kazakla boğdu

Olay, 15 Kasım günü Hürriyet Mahallesi Kaymakamlık Lojman Sokak'ta Sarı çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Çaycılık yapan Ali Osman Sarı ile 4 ay önce evlendiği eşi Serpil Sarı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ali Osman Sarı, eşini kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, ardından amcasının yanına gidip, eşini öldürdüğünü söyledi.

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Eve giden amca ve yakınları, kadının cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Ali Osman Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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4 aylık eşini kazakla boğdu
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