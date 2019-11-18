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Haftanın aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 21 Kasım Perşembe 'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler listesinde teknoloji ve mutfak malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine kaliteli ve indirimli ürünler sunmaya devam eden mağaza raflarını yenileyecek. Özellikle televizyon, cep telefonu, kış lastiği ve Bluetooth hoparlör raflarda alıcılarını bekliyor olacak. Aldın Aldın sloganıyla müşterilerinin yüzünü güldüren kataloğun ilk sayfasında cep telefonu ve televizyonda kaçırılmayacak fırsatlar dikkat çekiyor. Peki ürünler kataloğunda neler var? İşte 21 Kasım tam listesi!

Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:08
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 21 Kasım Perşembe A101'de hangi indirimli aktüel ürünler var?

21 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez indirimleri bu hafta vatandaşların yüzünü güldürecek. Mağazanın indirimli ürünler listesini merak edenler '' ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Her yaştan ve her bütçeye uygun fırsatlarla karşımıza çıkan ürünler mağaza stoklarında tükenmeden alın. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan market zinciri aktüel kataloğunda bu hafta teknoloji, mutfak, beyaz eşya ve kışlık giyside büyük indirime gidiyor. Peki listesinde neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 21 KASIM A101 KATALOĞU TAM LİSTE!

Yeni haftanın aktüel kataloğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizde, 21 Kasım A101 aktüel ürünler listesini bulabilir, yeni haftaya ait aktüel ürünlerin özellikleri ve fiyatları ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

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Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 21 Kasım Perşembe A101'de hangi indirimli aktüel ürünler var?
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