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Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkıp sevgilisini öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinden bir son dakika haberi geldi. İzinli olarak cezaevinden çıkan 24 yaşındaki Şehmuz Selçuk, sevgilisi olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Melisa Kalem'i pompalı tüfekle öldürdü. Şehmuz Selçuk, Melisa'yı öldürdükten sonra kendisini de vurarak intihar etti. Olay yerine gelen Melisa Kalem'in yakınları sinir krizi geçirdi ve güçlükle sakinleştirildi. İşte 'daki son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 08:51
Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkıp sevgilisini öldürdü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Kalem ile Selçuk'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşandı.

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Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkıp sevgilisini öldürdü
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