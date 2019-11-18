Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkıp sevgilisini öldürdü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Kalem ile Selçuk'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşandı.