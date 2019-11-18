Arkadaşını öldürüp benzinle yakan sanık: Tüfekle vurdum, benzinle yaktım

11 Haziran 2019 günü Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği Özel Ekibi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Abdullah Türkmen'in kayıp ihbarı üzerinde çalıştı. Baba Ali Türkmen, Bünyan Açık Cezaevinde yatan oğlu Abdullah Türkmen'in izinli olarak çıktığını ve 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar giriş yapmadığını öğrendi ve Yahyalı ilçesine bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek oğlunun hayatından endişe ettiğini bildirdi. Cinayet Büro Amirliğinin oluşturduğu özel ekibin yaptığı araştırmalarda Abdullah Türkmen'in 2011 yılında kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdiği, gündüzleri Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gördüğü ve akabinde cezaevine teslim olduğu, kaçması için bir sebep olmadığını belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Abdullah Türkmen'in öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek başlattığı çalışmalarda HTS kayıtlarını inceleyerek bilgi sahipleri ile görüştü.

35 BİN LİRA PARA KAYBETTİRDİ

Cinayet Büro dedektifleri Abdullah Türkmen'in forex işlemi yapan bir şirket üzerinden para kazanmak için şüpheli Ahmet A.'yı ortak ettiği ve şahsa 35 bin TL para kaybettirdiği belirlendi. Şüpheli Ahmet A. Cinayet Büro dedektifleri ile yaptığı görüşmesinde 7 Şubat 2019 günü kendine ait otomobil ile Sakar Bağları istikametine gittikleri ve burada sohbet ettikten sonra yeniden merkeze bıraktığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüpheli Ahmet A.'yı, 35 bin TL kaybetmesine neden olduğu Abdullah Türkmen'i öldürmüş olduğunu değerlendirerek 11 Haziran 2019 günü gözaltına aldı. Şüpheli Ahmet A., yapılan sorgusunda olay tarihinde Abdullah Türkmen ile buluşarak araçla define arama bahanesiyle Kayseri Kızılören yoluna yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan terk edilmiş ören yerine götürdüğünü, burada Abdullah Türkmen'den parasını istediğini anlattı. Şüpheli Ahmet A., parasını alamayacağını anlayınca araçta bulunan av tüfeği ile Abdullah Türkmen'i öldürdükten sonra benzinle yaktığını ve üzerini taşla kapattığını itiraf etti. Cinayet Büro Amirliği özel dedektifleri şüpheli Ahmet A.'nın tarif ettiği Kızılören'deki ören yerine giderek yaptıkları kazıda Abdullah Türkmen'in cesedine ulaştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 18 ayrı faili meçhul cinayeti çizerek faillerini adalete teslim etti. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Ahmet A. (30), öldürülen Abdullah Türkmen'in şikayetçi babası A.T.(57) ve sanık avukatı hazır bulundu. Sanığın özel tuttuğu avukatının davadan çekilmesinin ardından sanığa Baro Başkanlığı'ndan CMK avukatı tayin edildi.





"BİLİNÇLİ YAPMADIM. ŞUURUMU KAYBETTİM"



İşsiz olduğunu ve geliri olmadığını söyleyen tutuklu sanık Ahmet A., mahkemede işlediği cinayeti soğukkanlılıkla şöyle anlattı:

"Kendisi arkadaşım olurdu, aramızda husumet yoktu ama forex isimli oyun nedeniyle 35 bin TL alacağım vardı. Israrla beni arayıp olay günü defineye gitmek istedi, ben de kabul ettim. Evde ruhsatlı tüfeğim vardı, benzin de araçta hep olurdu, define aramaya giderken yol boyunca sürekli tehdit etti, 'o parayı unutacaksın, borcunu unutacaksın' diyordu. Tüfeği yanına aldı, olay yerine geldik, define çubuğu ile aramaya yaparken, biraz da ben tutayım diye tüfeği aldım, yine elime tüfeği aldım diye bana cezaevinde yattığını, adam öldürdüğünü, alacağım konusunda tehditler ediyordu. Bir ara sigara ve çakmağı yere düştü, eğildiğinde silahı olduğunu gördüm, tüfek ile hedef gözetmeden bir el ateş ettim, başına isabet etti. Araçta bulunan benzinle de yaktım, bilinçli yapmadım. Şuurumu kaybettim, o çakmağı düşürmeseydi, belki vurulan ben olacaktım. Ağlayarak olay yerinden ayrıldım, kimseye bir şey diyemedim. Forex'te kazanılan kar payından ortak olacaktı ama kaybetti. Ben 35 bin TL için yapmadım, buradaki 1 saniyemi 35 bin TL'ye değişmem. O gün ben yapmamış olsaydım, Abdullah beni öldürecekti, bana sürekli beni öldüreceğini, yakacağını söylüyordu, gittiğimiz yer her şeye hazır şekilde ayarlanmış gibiydi, çok korktum."



"OĞLUMUZU DNA İLE TESPİT ETTİK"



Öldürülen Abdullah Türkmen'in şikayetçi babası A.T. ise, "Çocuğum üniversite okuyordu, forex denilen oyunu da oynamazdı, eğer borcu olsaydı bana söylerdi, gerekirse ben öderdim. Oğlum kaybolunca ihbarda bulunduk, 4 ay sonra bulunan vücut parçalarından DNA testi ile oğlumuz olduğunu öğrendik, sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.



Tanık olarak dinlenen öldürülen Türkmen'in kız arkadaşı B.C. de, "O gün Abdullah ile konuştum. Bana Ahmet ile birlikte dağda olduğunu, telefonun çekmediğini söyledi. Bir daha da konuşamadık" derken, tanık E.D. ise "Sanık da, ölen kişi de benim arkadaşım olur. M.U. isimli şahıs, Abdullah Türkmen'i cezaevindeyken kandırmış, forex'ten milyonlar kazandırdığını söylemiş. Benim de 60 bin TL gitti, kardeşime feda olsun. Ahmet A.'nın da 40 bin TL gitmiş, 5 bin TL'sini almış. Cinayetten hiçbir bilgim yok" diye konuştu.



3 tanığın dinlenildiği davada, mahkeme heyeti verdiği ara kararda eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Aralık ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.