Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Aydın’da şüpheli yangın

’da şüpheli

’da bulunan bir kır düğün salonu akşam saatlerinde meydana gelen şüpheli bir sonucu tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekipleri ve jandarma yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı. Yanan düğün salonundan yaklaşık bir hafta önce eski kiracılarının mahkeme kararı tahliye ettirildiği öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.11.2019 01:16
Aydın’da şüpheli yangın
Yangın saat 21:30 sıralarında meydana geldi. Efeler İlçesine bağlı kırsal Kızılcaköy yolu üzerinde bulunan bir düğün salonu ve kır bahçesi olarak faaliyet gösteren mekandan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede tüm binayı saran alevler nedeniyle düğün salonu ve restoran olarak kullanılan bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, 112 Acil Servis ekipleri de bölgede hazır bekletildi.
Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mekanın eski kiracılarının yaklaşık bir hafta önce mahkeme kararı ile tahliye ettirildiği ve mekanın yeni işletmecilere teslim edildiği öğrenildi. Maddi zararın oldukça yüksek olduğu yangını şüpheli bulan ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın’da şüpheli yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN