Bailey’le Torun’da bir araya geldiler

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CumhurbaşkanıBaşdanışmanı Fecir Alptekin, Oscar Akademi Başkanı John Bailey'nin davetlisi olarak Uluslararası Camerimage Film Festivali'ne katıldı. Polonya'nın Torun kentindeki festivalde John Bailey'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi. Tören, 16 Kasım Cumartesi akşamı Jordanki Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. John Bailey'e ödülü, yakın dostu Richard Gere tarafından takdim edildi. Alptekin, festival tarafından yayımlanan anı kitabına Bailey için şunları yazdı: "John'u benim için özel kılan şey; yeteneğe karşı duyduğu derin saygı, güzelliklere karşı duyduğu samimi heyecan, insanlara verdiği değer, herkesle iletişim kurarken gösterdiği incelik ve hassasiyet, yaşamı ve hikâyelerini anlatırken kullandığı eşsiz dil ve kuşkusuz sevgi dolu kalbi... Onu tanımak benim için büyük onur." Bailey, geçtiğimiz eylülde New York'ta düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ara Güler Fotoğraf Sergisi'ne de katılmıştı.