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'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı

'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin odun yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 23:28
Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Eskikaracakaya Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Özcan Mert (44) yönetimindeki 59 JG 117 plakalı kamyonet, Cemil Sarıkoyun'un kullandığı 34 YH 1214 plakalı odun yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, traktörün römorkundaki Necmi Demir (70), odunlarla birlikte yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan kamyonet sürücüsü Mert ve römorktan düşen Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu bildirildi.

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Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı
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