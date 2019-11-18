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Eski eşini yaraladı fırıncıyı öldürdü

İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Eski eşini yaraladı fırıncıyı öldürdü
Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan şüpheli, fırında çalışan bir kişiyi de aynı silahla öldürdü. Süleyman D., eski eşi Meryem Ç.'nin Fatih mahallesindeki evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sırasında Meryem Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Süleyman D., olay yerinden kaçtı. Paşam Sultan mahallesindeki bir fırına giden zanlı, bu iş yerinde çalışan ve Meryem Ç.'nin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Göre'ye (49) aynı silahla ateş ettikten sonra bir otomobille uzaklaştı. Öldüğü belirlenen Fatih Göre'nin cesedi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Yaralanan Meryem Ç. de aynı hastanede tedavi altına alındı.
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Eski eşini yaraladı fırıncıyı öldürdü
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