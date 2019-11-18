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Felak ve okunuşu! Felak, Nas Suresi Türkçe anlamı

Kur'an'ın 114. ve son suresidir. ise Kur’an’ın 13. suresidir. Bu iki sureye Allaha sığınma anlamına gelen ‘’muavvizeteyn’’ adı verilir. Müslüman alemi, bu duaları kazadan, beladan, nazardan, her türlü hastalıktan ve musibetten korunma niyetiyle de okumaktadır. Felak ve Nas suresi okunuşu için doğru yerdesiniz. Felak ve Nas Suresi Türkçe anlamı, Arapça okunuşu seçenekleri ile burada.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 12:21
Felak ve Nas Suresi okunuşu! Felak, Nas Suresi Türkçe anlamı

Felak Suresi, Kur'an'ın 113. suresidir. Medine'de indirildiğine inanılan sure 5 ayetten oluşur. Nas Suresi ise Kur'an'ın 114. ve son suresidir. 6 ayetten oluşur. Bu iki sureye Allaha sığınma anlamına gelen ''muavvizeteyn'' adı verilir. Bu nedenle de kazalardan, belalardan, tüm musibetlerden korunmak için de okunmaktadır. Felak ve Nas Suresi okunuşuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Felak ve Nas Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu sabah.com.tr'de.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. 1- Kul e'ûzü birabbinnâs
  2. 2- Melikinnâs
  3. 3- İlâhinnâs
  4. 4- Min şerrilvesvâsilhannâs
  5. 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Nas Suresi Türkçe Anlamı:

  1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  2. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
  3. İnsanların hükümdarına,
  4. İnsanların ilahına,
  5. O sinsi vesvesecinin şerrinden.
  6. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
  7. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Felak Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. 1- Kul e'ûzü birabbil felak
  2. 2- Min şerri mâ halak
  3. 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
  4. 4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
  5. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresinin Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  1. 1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
  2. 2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
  3. 3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
  4. 4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
  5. 5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

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Felak ve Nas Suresi okunuşu! Felak, Nas Suresi Türkçe anlamı
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