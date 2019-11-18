Felak ve Nas Suresi okunuşu! Felak, Nas Suresi Türkçe anlamı

Felak Suresi, Kur'an'ın 113. suresidir. Medine'de indirildiğine inanılan sure 5 ayetten oluşur. Nas Suresi ise Kur'an'ın 114. ve son suresidir. 6 ayetten oluşur. Bu iki sureye Allaha sığınma anlamına gelen ''muavvizeteyn'' adı verilir. Bu nedenle de kazalardan, belalardan, tüm musibetlerden korunmak için de okunmaktadır. Felak ve Nas Suresi okunuşuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Felak ve Nas Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu sabah.com.tr'de.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Nas Suresi Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdarına, İnsanların ilahına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab 4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresinin Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, 4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"