Harran harabeleri yılın her mevsimde ziyaretçi ağırlıyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan ve UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki tarihi Harran harabeleri yılın her mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra zengin tarihi mirasıyla ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor. İlk İslam Üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisi'yle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçe, yılın her döneminde turizm sezonunu canlı tutuyor. Yılın yaz,ilkbahar yanı sıra kış aylarında da bilerek ilçeye gelen çok sayıda ziyaretçi, hem Harran halkının hem de turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Harran Ulu Cami ve civarındaki tarihi mekanların tadilatının 3 ay sonra bitirilip ziyarete açılacağını dile getiren Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Önal, "Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Harran kazı ekibi olarak bu yıl da Harran ören yerinde kazı çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ihalesini yaptı ve koruma amaçlı restorasyon çalışmaları başladı. Şu an devam ediyor ve aynı zamanda çevre düzenlemesi çalışması da projenin içerisinde.taş süslemesi, bitkisel ve Rumi desenli tarihi yeri, Harran'a gelen ziyaretçiler buraları görecek. Çünkü Harran ulu camide Türkiye'mizin en büyük anıtsal camisidir. Süleymaniye'den, Sultanahmet'ten daha büyük 100x100 ebatında ve Emeviler döneminde yapılmış, Zengi ve Eyyübiler döneminde yapılmış ve sonra halini almış devasa bir cami. Ve aynı zamanda Divriği Camii'nden dah

