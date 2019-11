Hiperaktif gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti

Maltepe'de kasapta çalışan gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti. Dengesini kaybeden genç kafa üstü yere düştü. Kasapta çalışan diğer kişiler hafif yaralanan gence yardım ederken, gencin kancadan düşüp kafa üstü yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir kasap dükkanında çalışan 15 yaşındaki İsmail Kayabaşı, televizyondan gördüğü akrobatik hareketleri kasaptaki et takılan kancalarda ara sıra deniyordu. Normalde iki kancaya asılarak havadan takla atan genç, bu kez tek kancada akrobasi denemesi yapınca sonu kötü bitti. Kancaya asılan genç, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü. Düşmenin etkisiyle kolu ve ayağı incinen genç bir süre düştüğü yerden kalkamadı. Kasapta çalışan amcası gence yardım ederek sandalyeye oturttu. Kazayı şans eseri ucuz atlatan genç, bir bardak su içerek düşmenin şokunu atlattı.

Kancada hareket yapmak isterken yere düşen İsmail Kayabaşı, "Ben burada çalışıyordum, arada hareket yapıyordum. Televizyonda öğrendim. Bir kez denedim, iki kez denedim üç kez denedim. Üçüncüyü denedim ondan sonra düştüm. Kolum ve ayağım ağrıdı" şeklinde konuştu.

Kasapta çalışan Seyfullah Altan, "Çalışıyorduk, et açıyorduk. Bu kardeşimiz çok hiperaktif. Helikopterden düşer gibi düştü. Tuttuk kaldırdık. Yerinde duramıyor kıpır kıpır bu arkadaş" dedi.

Gencin amcası İbrahim Kayabaşı, "Her zaman takla atıyordu, bazen de spor yapardı. Çok hızlı bir çocuk. Kafa üstü yere düştü, çok şükür bir şeyi yok" diye konuştu.

15 yaşındaki gencin asıldığı kancadan yere düştüğü anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç, hareket yapmak için tek kancaya asılıyor. Kancada dengesini kaybeden genç kafa üstü yere düşüyor, amcası da gence yardım edip yerden kaldırıyor.

