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‘Işığımız söndü’

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019
‘Işığımız söndü’
Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Özlem hemşirenin evinde yas var. Kaza, 12 Kasım Salı sabahı Antalya-Burdur Karayolu'nda yaşanmıştı. Özlem Yıldız Süzer (40), gece nöbetinin ardından otomobiliyle evine giderken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu öldü. Annesinin cenazesinde babasıyla birlikte saf tutan 6.5 yaşındaki Mustafa Kemal'e acı haber psikolog eşliğinde söylenirken, SABAH'a konuşan baba Murat Süzer, "Işığımız söndü" dedi. Oğlunun en çok kendisinin ağlamasına üzüldüğünü de belirten acılı baba, "O bana, ben ona teselli vermeye çalışıyoruz. Acıların en büyüğü" diye konuştu.

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