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'den dehşet verici haberi: Cezaevinden izinli çıkan hükümlü sevgilisini evine çağırarak...

'in Buca ilçesinden dehşet verici bir haberi geldi. Açık cezaevinden hapis cezasını çeken Şehmuz Selçuk adındaki 24 yaşındaki genç izinli olarak cezaevinden çıktı. Zamanında dönüş yapmadığı için disiplin cezası alacağını bilen Selçuk'un bunalıma girdiği bildirildi. Selçuk, evlenmeyi planladığı 1 çocuk annesi sevgilisini konuşmak için evine çağırdı. Eve gelen kadınla tartışmaya başladıktan sonra katil zanlısı hem kadına dehşeti yaşattı, hem de kendi canına kıydı.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 06:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 06:58
İzmir'den dehşet verici son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıkan hükümlü sevgilisini evine çağırarak...

'de cezaevinden izinli çıkan 24 yaşındaki genç, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tüfekle öldürüp intihar etti. Katil zanlısı Şehmuz Selçuk'un izin bitiminde cezaevine zamanında dönüş yapmadığı bu nedenle hakkında disiplin cezası uygulanacağını bildiği için bunalıma girdiği öne sürüldü. İşte dehşet verici haberinin detayları...

ÖNCE EVİNE ÇAĞIRIDI
Olay, önceki gün 23.00 sıralarında Buca Karanfil Mahallesi 1108 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu öne sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i konuşmak için eve çağırdı.

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İzmir'den dehşet verici son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıkan hükümlü sevgilisini evine çağırarak...
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