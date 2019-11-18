O itiraf 9 yıllık sır cinayeti ortaya çıkardı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran 2010'da Bolvadin'in Kemerkaya köyü Akar mevkisinde bulunan kadın cesedinin, Z.Ö'ye ait olduğunu belirledi.

Z.Ö'nün cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının sık sık R.Ç. ile görüştüğünü belirledi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan R.Ç, ifadesinde, Z.Ö. ile Konya'dan Afyonkarahisar'a gezmek için geldiklerini, aralarında çıkan tartışmada kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Olay yerinde tatbikat yaptırılan R.Ç, burada da cinayeti detaylarıyla anlattı.