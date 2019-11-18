Ölümden dönen turistler gözyaşlarına boğuldu

Kaza 10.15 sıralarında Körfez TEM Otoyolu Ankara istikameti Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Sapanca'ya geziye giden yabancı turistleri taşıyan otobüs, TEM Otoyolu Körfez ilçesi kesiminde yol kenarında bilinmeyen bir nedenle durdu. Yolcuların araçtan indiği sırada kontrolden çıkan Yılmaz Y. idaresindeki 41 BC 291 kamyonet önce Enes isimli Tunus uyruklu tur rehberine daha sonra da turistleri taşıyan midibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücü ve tur rehberinde aralarında olduğu 4 yabancı uyruklu turist kişi yaralandı.

