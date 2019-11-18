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‘Ölümsüz sevginin’ fotoğrafı çeyiz sandığında! Fotoğrafa gözü gibi bakıyor…

’da 54 yıl önce büyük bir aşkla evlenen 75 yaşındaki , Menteşe Belediyesi’nin yarım asrı bulan ve düğün fotoğrafları bulunmayan 60 yaş üzeri çiftlerin gelinlik ve damatlıklarıyla fotoğraflarını çekmek istediğini öğrenince çok heyecanlandı. Uysal, otuz altı yıl önce kalp krizinden kaybettiği eşinin çeyiz sandığında sakladığı siyah beyaz tek fotoğrafını alarak belediyeye müracaat etti. 75 yaşında gelinlik giyip ölümsüz aşkıyla ilk düğün fotoğrafını çektirdi. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Evran da şimdiye kadar çektiği en anlamlı ve özel karelerden birinin Fatma Uysal'a ait olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:22
‘Ölümsüz sevginin’ fotoğrafı çeyiz sandığında! Fotoğrafa gözü gibi bakıyor…

'da gelinlik giyip genç yaşta kaybettiği eşine ait tek kareyle fotoğraf çektiren 75 yaşındaki Fatma Uysal, gözü gibi baktığı fotoğrafı sandığında saklıyor. 54 yıl önce büyük bir aşkla evlenen sevdiği adamı çok genç yaşta kaybetmişti. O günlere dair düğün fotoğrafları hiç yoktu. Uysal, otuz altı yıl önce kalp krizinden kaybettiği eşinin çeyiz sandığında sakladığı siyah beyaz tek fotoğrafını alarak belediyeye müracaat etti. Giydiği gelinlikle 54 yıl önce hayatını birleştirdiği eşinin fotoğrafını eline alıp objektif karşısına geçen Uysal, "mutluluğun resmi"ni çeyiz sandığında saklamaya devam ediyor.

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‘Ölümsüz sevginin’ fotoğrafı çeyiz sandığında! Fotoğrafa gözü gibi bakıyor…
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