‘Ölümsüz sevginin’ fotoğrafı çeyiz sandığında! Fotoğrafa gözü gibi bakıyor…

Muğla'da gelinlik giyip genç yaşta kaybettiği eşine ait tek kareyle fotoğraf çektiren 75 yaşındaki Fatma Uysal, gözü gibi baktığı fotoğrafı sandığında saklıyor. 54 yıl önce büyük bir aşkla evlenen Fatma Uysal sevdiği adamı çok genç yaşta kaybetmişti. O günlere dair düğün fotoğrafları hiç yoktu. Uysal, otuz altı yıl önce kalp krizinden kaybettiği eşinin çeyiz sandığında sakladığı siyah beyaz tek fotoğrafını alarak belediyeye müracaat etti. Giydiği gelinlikle 54 yıl önce hayatını birleştirdiği eşinin fotoğrafını eline alıp objektif karşısına geçen Uysal, "mutluluğun resmi"ni çeyiz sandığında saklamaya devam ediyor.