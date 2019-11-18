Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ordu’da kaçak içki-sigaraya geçit yok

’da kaçak içki-sigaraya geçit yok

’da kaçak içki ve sigaraya yönelik operasyonlar kapsamında plakalı araçlarda ele geçirilen malzemeler dikkat çekiyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 14:06
Ordu’da kaçak içki-sigaraya geçit yok
Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrol noktalarında durdurulan Gürcistan plakalı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araçta 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 14 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adliyeye çıkarıldı. 2 şüpheli serbest kalırken 1 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan yine durumundan şüphelenilen 2 Gürcistan uyruklu şüpheli şahısta yapılan aramada ise 285 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 adet gümrük kaçağı kaçak içki ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

Bu arada durdurulan bir başka yolcu otobüsünde yapılan aramada da bandrolsüz 8 adet kaçak içki ele geçirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’da kaçak içki-sigaraya geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN