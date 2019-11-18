Sise teslim olan İstanbul’da masalsı görüntüler

İstanbul'da bu sabah saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içerisinde kayboldu. Sise teslim olan İstanbul'da oluşan masalsı görüntüler kendisine hayran bıraktı.