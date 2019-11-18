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Sise teslim olan ’da masalsı görüntüler

'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, masalsı manzaralar oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisin arasında adeta kayboldu. Köprü ve boğazda oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:41
Sise teslim olan İstanbul’da masalsı görüntüler

'da bu sabah saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içerisinde kayboldu. Sise teslim olan İstanbul'da oluşan masalsı görüntüler kendisine hayran bıraktı.

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Sise teslim olan İstanbul’da masalsı görüntüler
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