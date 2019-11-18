Sise teslim olan İstanbul’da masalsı görüntüler

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, masalsı manzaralar oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisin arasında adeta kayboldu. Köprü ve boğazda oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:32Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:41
İstanbul'da bu sabah saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içerisinde kayboldu. Sise teslim olan İstanbul'da oluşan masalsı görüntüler kendisine hayran bıraktı.