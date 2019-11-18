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ürünler kataloğu yayınlandı! 20-26 Kasım ŞOK büyük indirimle geliyor!

ürünler kataloğu yayınlandı. Hem kaliteli hem ekonomik ürünler ile tüketicinin dikkatini çeken market zinciri özellikle ev hanımları tarafından oldukça takip ediliyor. ŞOK kataloğunda bu hafta teknolojik ve kozmetik ürünlerinde dev fırsat indirimleri yer alıyor. ŞOK 20 Kasım’dan 26 Kasım’a kadar sürecek olan indirimli ürünler listesini raflara yerleşmeyi bekliyor. Her Çarşamba yeni ürünlerle karşımıza çıkan kataloğun bu haftaki indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar var. İşte ŞOK 9-20 Kasım kataloğu tam listesi…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 13:42
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 20-26 Kasım ŞOK aktüel ürünler büyük indirimle geliyor!

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Her hafta yepyeni indirimli ürünlerle karşımıza çıkan kurumun bu hafta teknoloji ve kozmetikte fırsat indirime gitti. Ev eşyaları, kozmetik ve teknolojik ürünlerden sınırsız şekilde yararlanabilmek için en yakın mağazayı ziyaret edebilirsiniz. 20 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde çeşitli alet ve malzemeler yer alıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? İşte ŞOK aktüel 20-26 Kasım ürünler kataloğu tam listesi!

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 20-26 Kasım ŞOK aktüel ürünler büyük indirimle geliyor!
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