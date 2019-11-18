Son dakika haberi: Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldüren muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü!

Bir ağacın altına oturup kavun kesen ikili arasında çıkan mobilya tartışması sonucunca Mustafa Çakan, sevgilisi Hacer Göral'ı kavun kestiği bıçakla 6 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay, 19 Ağustos 2017 tarihinde merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. O dönem Adalet Mahallesi Muhtarı olan 3 çocuk babası Mustafa Çakan, 5 yıldır birlikte olduğu Hacer Göral'ı alıp, 42 JD 310 plakalı otomobiliyle, Antalya Çevreyolu Kozağaç Mevkii'ne geldi. İkili, yol kenarında otomobilden inip, bir ağacın altına oturdu ve aldıkları kavunu kesip, yemeye başladı.