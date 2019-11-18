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haberi: Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldüren muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü!

55 yaşındaki , 45 yaşındaki sevgilisini 6 yerinden bıçaklamıştı. bilgisine göre "kasten adam öldürme" suçundan yargılanan dönemin Adalet Mahallesi Muhtarı 3 çocuk babası Mustafa Çakan'ın cezası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 15 yıla indirildi. 3 çocuk bakası Çakan, 5 senedir birlikte olduğu 'ı alıp 42 JD 310 plakalı aracıyla yol kenarına geldi...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:04
Son dakika haberi: Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldüren muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü!

Bir ağacın altına oturup kavun kesen ikili arasında çıkan mobilya tartışması sonucunca , sevgilisi 'ı kavun kestiği bıçakla 6 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay, 19 Ağustos 2017 tarihinde merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. O dönem Adalet Mahallesi Muhtarı olan 3 çocuk babası Mustafa Çakan, 5 yıldır birlikte olduğu Hacer Göral'ı alıp, 42 JD 310 plakalı otomobiliyle, Antalya Çevreyolu Kozağaç Mevkii'ne geldi. İkili, yol kenarında otomobilden inip, bir ağacın altına oturdu ve aldıkları kavunu kesip, yemeye başladı.

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Son dakika haberi: Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldüren muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü!
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