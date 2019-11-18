Usta sanatçı Yıldız Kenter hayatına gözlerini yumdu! Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter kimdir? İşte detaylar...

Türkiye'yi yasağa boğan haber haber az önce duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in hayatını kaybettiği bildirildi.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıkmış, sinema oyunculuğuyla üç defa Altın Portakal ödülüne layık görülmüş tiyatro oyuncusu.

Yıldız Kenter, 11 Ekim1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Masalları anımsatan bir çocukluk geçiren Kenter'in annesiOlga Cynthia, çocukluk yıllarının kahramanıydı. Olga Cynthia, iki evlilik yapmış, Yıldız Kenter, Ahmet Naci Bey ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti. Ablası Güner, abileri Nedim, ve Mahmut adındadır. En küçük kardeş ise Müşfik Kenter'dir. İlkokulu Ankara'da İltekin İlkokulu'nda okudu.