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Son dakika: Köpeğin kediye saldırısı yürekleri sızlattı! Tepki çeken anların görüntüleri ortaya çıktı!

'nin Merkezefendi ilçesinde, sahiplerince gezdirilen tasmalı iki köpekten Alman kurdu cinsi köpek, esnafın baktığı kaldırımda yatan sokak kedisine saldırdı. Vatandaşların köpeğin ağzından kurtardığı kedinin ayakları kırılırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Son dakika gelişmesiyle ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:03
Son dakika: Köpeğin kediye saldırısı yürekleri sızlattı! Tepki çeken anların görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, salı günü, Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, ellerinde tasmalarıyla tuttuğu biri Alman kurdu, diğeri pitbull cinsi köpeklerini caddede gezintiye çıkardı. Alman kurdu köpek, esnafın beslediği ve kaldırım kenarında uyuyan sokak kedisine saldırdı. Bu sırada hayvanların sahipleri, kediyi köpeğin ağzından almak için müdahale etti, ancak başaramadı. Köpek defalarca tekmelenmesine rağmen kediyi bırakmadı.

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Yardıma koşan çevre esnaf, kediyi bırakması için köpeği tekmeledi. Esnaftan Ersin Kaya, kediyi kurtarmaya çalışırken, köpeğin ısırması sonucu sağ elinden yaralandı. Yaşanan olay ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Son dakika: Köpeğin kediye saldırısı yürekleri sızlattı! Tepki çeken anların görüntüleri ortaya çıktı!
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