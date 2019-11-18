Son dakika: Köpeğin kediye saldırısı yürekleri sızlattı! Tepki çeken anların görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, salı günü, Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, ellerinde tasmalarıyla tuttuğu biri Alman kurdu, diğeri pitbull cinsi köpeklerini caddede gezintiye çıkardı. Alman kurdu köpek, esnafın beslediği ve kaldırım kenarında uyuyan sokak kedisine saldırdı. Bu sırada hayvanların sahipleri, kediyi köpeğin ağzından almak için müdahale etti, ancak başaramadı. Köpek defalarca tekmelenmesine rağmen kediyi bırakmadı.

Denizli'de beş kişinin köpeğin ağzından alamadığı kedi yaşamını yitirdi

Yardıma koşan çevre esnaf, kediyi bırakması için köpeği tekmeledi. Esnaftan Ersin Kaya, kediyi kurtarmaya çalışırken, köpeğin ısırması sonucu sağ elinden yaralandı. Yaşanan olay ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.