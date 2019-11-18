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'da 11 hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

'da gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:36
Van'da 11 hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, İpekyolu, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, iş yeri ve çevredeki 57 güvenlik kamerasının 127 saatlik kaydını inceledikten sonra "oto", "kablo" ve "hayvan" hırsızlığını gerçekleştirenlerin şüpheliler E.B, E.K. ve T.Y. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda E.B, E.K. ve T.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Van'da 11 hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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